Космический телескоп стремительно приближается к Земле: NASA запустило спасательную операцию

Обсерватория Swift / © NASA

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NASA запустило миссию по спасению космического телескопа Swift, который постепенно теряет высоту. Если операция пройдет успешно, обсерваторию поднимут на новую орбиту, что позволит ей продолжить научные наблюдения еще на многие годы.

Об этом сообщило издание Live Science.

Спасательная миссия стартовала 2 июля. В космос отправился аппарат Link, созданный частной компанией Katalyst Space. Он оснащен роботизированными манипуляторами и двигательной системой. Задача аппарата — соединиться с космической обсерваторией Neil Gehrels Swift и поднять её на более высокую орбиту.

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Телескоп Swift работает в космосе с 2004 года. Изначально он был создан для наблюдения за гамма-вспышками — мощными космическими взрывами, возникающими при коллапсе массивных звёзд в чёрные дыры. Впоследствии обсерватория также наблюдала за рентгеновскими вспышками, взрывами сверхновых, кометами, астероидами и другими кратковременными космическими явлениями.

Несмотря на длительный срок эксплуатации, Swift до сих пор используется для научных исследований. В то же время его орбита постепенно снижается из-за естественного сопротивления атмосферы Земли. По оценкам NASA, без вмешательства телескоп может войти в атмосферу Земли в конце этого года.

В NASA назвали эту миссию рискованной, но способной принести значительные результаты. В агентстве отмечают, что продолжение работы Swift является более доступным решением, чем создание нового аппарата с аналогичными возможностями.

Одной из сложностей стало то, что Swift не был рассчитан на техническое обслуживание после запуска. Кроме того, контракт с Katalyst Space NASA заключила лишь в сентябре прошлого года, после того как высокая солнечная активность привела к расширению верхних слоев атмосферы Земли и ускорила снижение орбиты телескопа. Из-за этого компании пришлось подготовить миссию менее чем за год.

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Чтобы выделить больше времени на проведение операции, команда миссии изменила режим работы Swift. Научные наблюдения были ограничены, чтобы телескоп находился в положении, снижающем атмосферное сопротивление. Также было снижено энергопотребление, чтобы солнечные панели могли находиться в ориентации, которая также уменьшает сопротивление. По расчетам NASA, это позволит удерживать обсерваторию выше минимальной высоты для спасения — 298 километров — до осени.

После проверки всех систем «Link» в течение примерно месяца будет сближаться со «Swift». Затем аппарат оценит состояние обсерватории, после чего с помощью роботизированных манипуляторов закрепится на ней. Далее двигательная система Link должна вывести телескоп на орбиту высотой около 595 километров над Землей.

NASA пока не сообщает, как долго Swift сможет работать после выхода на новую орбиту. В то же время, согласно данным Европейского космического агентства, космические аппараты на высоте около 500 километров могут оставаться на орбите примерно 25 лет, прежде чем войдут в атмосферу Земли.

Напомним, на Марсе обнаружили восемь объектов, которые могут быть карстовыми пещерами, образованными под действием воды. Если это подтвердится, открытие изменит представления о том, как формировались подземные полости на Красной планете.

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