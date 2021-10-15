В Китае перестанет работать LinkedIn: подробности

Его заменят на новое приложение для поиска работы.

Социальная сеть, которая предназначена для поиска работы и обмену важных контактов LinkedIn, в 2021 году перестанет функционировать в Китае. Это произошло после того, как Пекин ужесточил правила регулирования Интернета.

Об этом LinkedIn пишет на своем собственном сайте.

"Несмотря на то, что мы добились успехов, помогая китайским пользователям находить работу и возможности в сфере экономики, мы не смогли добиться того же успеха в более социальных аспектах обмена и получения информации. Также мы столкнулись с гораздо более сложной рабочей средой и более строгими нормативными требованиями в Китае", - говорится в заявлении компании.

При этом, компания Microsoft, которая владеет LinkedIn, заменит платформу в Китае на новое приложение InJobs, которое разработали специально для КНР. Оно будет обладать теми же опциями поиска работы и налаживания деловых контактов, но в нем не будет ленты, как в других соцсетях, и возможности делиться материалами.

Перед этим в LinkedIn приостановили возможность регистрации новых пользователей в этой стране из-за неназванных проблем с регулированием.

Китайские власти считают, что LinkedIn, браузер Bing и еще около 100 приложений замешаны в неподобающем сборе и использовании информации, и попросили соответствующие компании устранить эти проблемы.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку