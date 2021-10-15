У Китаї перестане працювати LinkedIn: подробиці

Його замінять на новий додаток для пошуку роботи.

Соціальна мережа, яка призначена для пошуку роботи і обміну важливих контактів LinkedIn, в 2021 році перестане функціонувати в Китаї. Це сталося після того, як Пекін посилив правила регулювання Інтернету.

Про це LinkedIn пише на своєму власному сайті.

"Попри те, що ми добилися успіхів, допомагаючи китайським користувачам знаходити роботу і можливості в сфері економіки, ми не змогли домогтися того ж успіху в більш соціальних аспектах обміну і отримання інформації. Також ми зіткнулися з набагато складнішою робочим середовищем і більш строгими нормативними вимогами в Китаї", — йдеться в заяві компанії.

При цьому, компанія Microsoft, яка володіє LinkedIn, замінить платформу в Китаї на новий додаток InJobs, який розробили спеціально для КНР. Він буде мати ті ж опції пошуку роботи і налагодження ділових контактів, але в ньому не буде стрічки, як в інших соцмережах, і можливості ділитися матеріалами.

Перед цим в LinkedIn призупинили можливість реєстрації нових користувачів в цій країні через неназвані проблеми з регулюванням.

Китайська влада вважає, що LinkedIn, браузер Bing і ще близько 100 додатків замішані в неналежному збиранні та використанні інформації, і попросили відповідні компанії усунути ці проблеми.

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