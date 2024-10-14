Как убрать дома без бытовой химии: натуральные чистящие средства

Есть много способов обойтись без бытовой химии.

Использование бытовой химии для решения бытовых вопросов стало уже привычным явлением. Однако справиться с этими "проблемами" часто можно и из природных элементов.

Как это сделать – рассказываем дальше.

Раковина и плитка

Сода и уксус остаются универсальными природными средствами для мытья и очистки поверхностей.

Для этого смочите тряпку уксусом и натрите содой загрязненные места. Ненадолго оставьте эту смесь на поверхности и смойте.

Накипь в чайнике

Накипь в чайнике хорошо удаляется с помощью белого уксуса. Уксус нужно налить в посуду с накипью и оставить на ночь, утром промыть.

Для дезинфекции всегда можно использовать уксус и перекись водорода 3%. Сначала обработать поверхность уксусом, затем ополоснуть перекисью.

Запах в холодильнике

Неприятные запахи хорошо нейтрализуют цедра лимона, апельсина, лайма и грейпфрута. Чтобы убрать запах, поставьте в холодильник мисочку с цедрой этих продуктов.

В то же время, если необходимо провести антибактериальную обработку, используйте раствор буры. Бура, тетраборат натрия продается в аптеках. На литр воды берется сто граммов буры и наносится на поверхность.

Засор в трубах

Это можно сделать с помощью подручных средств.

Для начала используете вантуз: затем наливайте в трубу раствор: сто грамм соды смешанной со ста граммами уксуса.

Как почистить посуду

Почистить посуду можно с помощью соды.

Если чашки и миски очень загрязнены, сделайте раствор: пара столовых ложек соды на стакан воды и замочите в нем посуду на несколько часов.

Затем достаточно будет все промыть водой и чистой губкой.

Кастрюли и сковороды

Кроме соли можно использовать и соль.

Грязные ручки от сковороды и кастрюль нужно положить отмокнуть в раствор из соды и соли, с расчетом сто грамм соды на литр воды и столовая ложка соли. Если они очень грязные, их рекомендуется выварить на огне.

Затем грязь легко смывается обычной водой.

Как очистить духовку

Легко очистить духовку можно с помощью пищевой соды. Чтобы удалить жир, оставьте на ночь 1/4 стакана нашатырного спирта в духовке, а утром протрите поверхность духовки тряпкой смоченной в пищевой соде.

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