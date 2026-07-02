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Как заморозить петрушку на зиму: лучшие способы сохранить аромат и пользу
Как сохранить петрушку на зиму в морозилке — рассказываем в материале ТСН.ua.
Свежая петрушка придает блюдам яркий вкус и приятный аромат, но ее сезон длится недолго. Один из лучших способов сохранить зелень на зиму — замораживание. При правильной подготовке она почти не теряет свой цвет, аромат и большинство полезных веществ.
В материале ТСН.ua рассказываем, как правильно заморозить зелень.
Какую петрушку лучше выбрать
Для замораживания подходит свежая, молодая и сочная зелень без пожелтевших листьев и поврежденных стеблей. Лучше срезать петрушку утром, когда она максимально насыщена влагой. Если приобретаете зелень на рынке или в магазине, обращайте внимание на ее упругость и насыщенный зеленый цвет.
Как подготовить зелень
Перед замораживанием петрушку нужно тщательно промыть в большом количестве прохладной воды, чтоб удалить пыль и остатки земли. После мытья разложите ее на бумажных или тканевых полотенцах. Зелень должна полностью высохнуть. Если останется влага, листья замерзнут в один комок, а после размораживания потеряют привлекательный вид.
Далее удалите грубые или поврежденные стебли и переходите к выбранному способу заготовки.
Способ №1. Измельченная петрушка в пакетах
Это самый распространенный и удобный вариант. Мелко нашинкуйте подготовленную зелень острым ножом. Разложите ее небольшими порциями в специальные замораживающие пакеты или герметичные контейнеры.
Старайтесь максимально выпустить воздух из пакета перед закрыванием. Так зелень лучше сохранит свежесть и не будет впитывать посторонние запахи. Такой способ идеально подходит для супов, соусов, овощных блюд и гарниров.
Способ №2. Замораживание целыми веточками
Если вы часто украшаете готовые блюда свежей зеленью, следует оставить часть петрушки целой. Сухие веточки сложите в небольшие пучки или заверните в пищевую пленку. Затем положите их в пакет для замораживания.
Перед использованием достаточно отломить нужное количество зелени, не размораживая весь запас.
Способ №3. Петрушка в кубиках льда
Этот вариант особенно удобен для первых блюд, рагу и соусов. Измельченную петрушку разложите в формы для льда примерно на две трети объема. Залейте охлажденной кипяченой водой или оливковым маслом.
После полной заморозки переложите кубики в герметичный пакет. Достаточно добавить один или два кубика непосредственно в горячее за несколько минут до готовности.
Можно ли замораживать петрушку без нарезки
Да, но нужно учитывать, что целые пучки занимают больше места в морозильной камере. Кроме того, большие охапки неудобно использовать, если зелень нужна небольшими порциями. Именно поэтому большинство поваров предпочитают предварительное измельчение.
Как правильно хранить
Оптимальная температура для длительного хранения -18 °C или ниже. Желательно использовать герметичные пакеты или контейнеры, не пропускающие запахи.
Не замораживайте зелень повторно после размораживания. Это значительно ухудшает его вкусовые свойства и текстуру.
Сколько можно хранить
При стабильной температуре петрушка хорошо сохраняется от 8 до 12 месяцев. Наилучший аромат у нее в течение первых шести месяцев после заготовки. Именно в этот период зелень максимально приближена к свежей.
Полезные советы
Полностью высушивайте петрушку перед замораживанием.
Фасуйте зелень небольшими порциями для одноразового использования.
Подписывайте пакеты с указанием даты заготовки.
Не утрамбовывайте измельченную зелень слишком плотно, чтобы ее было легко достать.
Если вы используете петрушку для горячих блюд, не размораживайте ее заранее — добавляйте сразу из морозильной камеры.