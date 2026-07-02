Як заморозити петрушку на зиму: найкращі способи зберегти аромат і користь

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Свіжа петрушка надає стравам яскравого смаку та приємного аромату, але її сезон триває недовго. Один із найкращих способів зберегти зелень на зиму — заморожування. За правильної підготовки вона майже не втрачає свій колір, аромат і більшість корисних речовин.

У матеріалі ТСН.ua розповідаємо, як правильно заморозити зелень.

Яку петрушку краще обрати

Для заморожування підходить свіжа, молода та соковита зелень без пожовклого листя і пошкоджених стебел. Найкраще зрізати петрушку вранці, коли вона максимально насичена вологою. Якщо купуєте зелень на ринку чи в магазині, звертайте увагу на її пружність і насичений зелений колір.

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Як підготувати зелень

Перед заморожуванням петрушку потрібно ретельно промити у великій кількості холодної води, щоб видалити пил і залишки ґрунту. Після миття розкладіть її на паперових або тканинних рушниках. Зелень повинна повністю висохнути. Якщо залишиться волога, листя змерзнеться в одну грудку, а після розморожування втратить привабливий вигляд.

Далі видаліть грубі або пошкоджені стебла й переходьте до обраного способу заготівлі.

Спосіб №1. Подрібнена петрушка в пакетах

Це найпоширеніший і найзручніший варіант. Дрібно наріжте підготовлену зелень гострим ножем. Розкладіть її невеликими порціями у спеціальні пакети для заморожування або герметичні контейнери.

Намагайтеся максимально випустити повітря з пакета перед закриванням. Так зелень краще збереже свіжість і не вбиратиме сторонні запахи. Такий спосіб ідеально підходить для супів, соусів, овочевих страв і гарнірів.

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Спосіб №2. Заморожування цілими гілочками

Якщо ви часто прикрашаєте готові страви свіжою зеленню, варто залишити частину петрушки цілою. Сухі гілочки складіть у невеликі пучки або загорніть у харчову плівку. Потім покладіть їх у пакет для заморожування.

Перед використанням достатньо відламати потрібну кількість зелені, не розморожуючи весь запас.

Спосіб №3. Петрушка в кубиках льоду

Цей варіант особливо зручний для перших страв, рагу та соусів. Подрібнену петрушку розкладіть у форми для льоду приблизно на дві третини об’єму. Залийте охолодженою кип’яченою водою або оливковою олією.

Після повного заморожування перекладіть кубики у герметичний пакет. Достатньо додати один або два кубики безпосередньо в гарячу страву за кілька хвилин до готовності.

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Чи можна заморожувати петрушку без нарізання

Так, але потрібно враховувати, що цілі пучки займають більше місця в морозильній камері. Крім того, великі оберемки незручно використовувати, якщо зелень потрібна невеликими порціями. Саме тому більшість кухарів надають перевагу попередньому подрібненню.

Як правильно зберігати

Оптимальна температура для тривалого зберігання становить -18 °C або нижче. Бажано використовувати герметичні пакети або контейнери, які не пропускають запахи.

Не заморожуйте зелень повторно після розморожування. Це значно погіршує її смакові властивості та текстуру.

Скільки можна зберігати

За стабільної температури петрушка добре зберігається від 8 до 12 місяців. Найкращий аромат вона має протягом перших шести місяців після заготівлі. Саме в цей період зелень максимально наближена до свіжої.

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Корисні поради

Повністю висушуйте петрушку перед заморожуванням. Фасуйте зелень невеликими порціями для одноразового використання. Підписуйте пакети із зазначенням дати заготівлі. Не утрамбовуйте подрібнену зелень занадто щільно, щоб її було легко дістати. Якщо використовуєте петрушку для гарячих страв, не розморожуйте її заздалегідь — додавайте одразу з морозильної камери.

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