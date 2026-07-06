Какое мясо нельзя покупать в супермаркетах и почему: эксперты назвали самые главные причины

Какое мясо нельзя покупать в магазине / © www.freepik.com/free-photo

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Покупка мяса в супермаркете кажется самым простым решением, но далеко не каждый кусок на полке одинаково безопасный и качественный. Специалисты по безопасности пищевых продуктов и технологи пищевого производства советуют внимательно оценивать не только цену или внешний вид, но и условия хранения, упаковки и дату фасовки. Некоторые виды мяса лучше оставить в магазине, даже если они на первый взгляд вполне свежие.

Мясо с большим количеством жидкости в упаковке

Если внутри вакуумной упаковки накопилось много розовой или красноватой жидкости, это может свидетельствовать о неправильном хранении или неоднократной заморозке и размораживании.

Небольшое количество мясного сока нормально, однако его избыток часто означает, что продукт уже начал терять природную структуру. Такое мясо после приготовления будет более сухим и менее сочным.

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Мясо с липкой поверхностью

Если заметно, что поверхность мяса имеет слизь или неестественный блеск, от покупки следует отказаться.

Даже при действительном сроке годности такой признак может свидетельствовать о начале порчи или нарушении температурного режима при транспортировке.

Продукт с поврежденной упаковкой

Надорванная пленка, негерметичный вакуум или вздутие упаковки — веское основание не класть товар в корзину.

Из-за нарушения герметичности внутрь могут попадать бактерии, а сам продукт скорее портится. Особенно опасны вздутые упаковки, ведь это иногда свидетельствует об активном размножении микроорганизмов.

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Мясо неестественно яркого цвета

Некоторые покупатели уверены: чем ярче красное мясо, тем оно свежее. В действительности это не всегда так.

Говядина должна иметь естественный красный оттенок, свинина — нежно-розовый, а курятина — светло-розовый. Слишком яркий или, наоборот, серый цвет может свидетельствовать о длительном хранении или неправильных условиях реализации.

Уже замаринованное мясо со скидкой

Эксперты советуют соблюдать осторожность с готовыми шашлыками или замаринованными полуфабрикатами, особенно если на них установлена значительная скидка.

Не все производители так поступают, однако иногда маринад используют, чтобы скрыть начальные признаки потери свежести или продлить продажу продукции, срок реализации которой подходит к концу.

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Фарш без информации о составе

Если приобретаете готовый фарш, внимательно читайте этикетку.

Лучше выбирать продукт, где указан только один вид мяса без большого количества добавок, соевого белка, крахмала, усилителей вкуса или консервантов. Также желательно, чтобы фарш был изготовлен в день продажи.

Мясо с повторной наклейкой

Иногда на упаковке можно увидеть несколько ценников или следы от старых этикеток.

Это не обязательно означает нарушение, но такая ситуация требует дополнительной внимательности. Перед покупкой проверьте дату производства, расфасовку и срок годности.

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Как выбрать действительно качественное мясо

Чтобы не ошибиться с выбором продукта, соблюдайте несколько простых правил:

обращайте внимание на цвет, он должен быть естественным;

проверяйте герметичность упаковки;

не покупайте продукт с большим количеством жидкости;

оценивайте срок годности и дату расфасовки;

выбирайте магазины, где холодильное оборудование поддерживает необходимую температуру;

после приобретения как можно быстрее доставьте мясо домой и положите в холодильник.

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