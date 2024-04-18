Какой магический дар вы получили в день своего рождения

Нумерологи говорят, что наша дата рождения свидетельствует о магическом даре, который мы получаем, как только появляемся на свет. Хотя мы можем даже не знать о нем. Чтобы его вычислить, нужно добавить все цифры даты своего рождения до получения однозначного числа. К примеру, вы родились 1.08.1978 года, расчет будет такой: 1 + 8 + 1 + 9 + 7 + 8 = 34 = 3 + 4 = 7. Ваша цифра магического дара – 7. Рассказываем, что означает каждая цифра даты рождения.

Цифра 1. Магия

Ваш магический дар – отвага, влияние на других, волеизъявление. Под единицей рождаются те люди, которые обладают сверхмощными магическими способностями и даром влиять на людей. Это можно применять в реальной жизни при коммуникациях, влиять на какие-либо решения, но не следует манипулировать другими. Тогда вашей воле будут подчиняться люди и события.

Цифра 2. Эмпатия

Ваш дар – чрезвычайная интуиция и сила мысли. Вы остро чувствуете людей и все, еще не произошедшие, события, у вас есть "третий глаз". В реальной жизни вы можете быть мотиватором для других, заниматься целительством и энергопрактиками. Но нужно восстанавливать и собственные силы, чтобы помогать другим людям.

Цифра 3. Триликая Луна

Ваш дар – создание и разрушение. Вы являетесь проводником богини Гекаты, поэтому способны влиять на события, создавать что-то новое, разрушая старое. В общении с вами другие люди могут чувствовать в себе силы изменить свою жизнь к лучшему. Все ваши планы, желания и мысли осуществляются легко и быстро. Поэтому будьте осторожнее со своими мечтами.

Цифра 4. Менталист

Ваш дар – ментальная магия. Вам повинуются все стихии природы, поэтому вы можете овладеть их силами и использовать во благо человечеству. У вас сильная энергетика, у вас есть дар предчувствия, поэтому с легкостью можете предвидеть любые события и корректировать к лучшему, в случае необходимости.

Цифра 5. Спиритуалист

Ваш дар – контакт с предками. Вы с рождения получили все таланты своих предков, поэтому наделены огромным могуществом. Если у вас что-то не выходит, ваши духи рода сразу это исправляют. Ваша задача – усиливать свой дар, помогая другим. Вы можете заниматься просвещением, целительством, психологией или эзотерикой. Тогда вам всегда будут сопровождать удача и счастье.

Цифра 6. Ученик Солнца

Ваш дар – целительство. У вас волшебные руки и можете одним прикосновением исцелять больных людей. Ваш магический дар берет начало от Солнца, поэтому вы практически всемогущий человек. Главное, чтобы вы свой талант направляли в правильное и нужное русло.

Номер 7. Ученик Луны

Ваш дар – чистая магия и высшие мечты. Вы с рождения умеете колдовать, хотя совсем можете об этом не знать. Ваши мысли воплощаются с невероятной быстротой. Вы всегда знаете, что и как делать, даже ничего не изучая, становитесь настоящим виртуозом своего дела. У вас самая высокая цель в этой жизни – стать лучшей версией себя. Если будете воплощать ее, вас ждет успех во всем.

Цифра 8. Традиционное колдовство

Ваш дар – убеждение и алхимия. Вы именно тот человек, который способен превращать воду в вино. Вам без чрезмерных усилий удаются все манипуляции с событиями и людьми. Вы остро ощущаете любое негативное событие, можете выходить "сухим из воды". Внутри вас как бы компас, который всегда направляет вас к успеху и счастью, поэтому вы практически никогда не принимаете ошибочных решений.

Цифра 9. Шаман

Девятка вмещает в себя все вышеперечисленное, ибо это самая высокая точка эволюции, далее следует завершение и начало нового. Вы способны все видеть и понимать, как никто другой. Вы принимаете нестандартные решения, очень творческая личность, поэтому люди этого числа – настоящие гении своего времени. Главное для вас – постоянно развивать свои таланты и не останавливаться на достигнутом, тогда судьба подарит вам настоящее счастье и успех во всем.

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