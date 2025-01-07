Названы даты, в которые рождаются лучшие родители: проверьте свою

Наверное, многие беспокоятся, справятся ли с такой миссией, как отцовство.

Ресурс "Радио Трек" пишет, что нумеролог Дана назвала даты, когда рождаются те люди, которые становятся лучшими родителями.

В какие даты рождаются любящие и заботливые родители: объяснение нумеролога

Специалистка по нумерологии указывает на то, что хорошие родители рождаются в даты, имеющие цифры 2 и 6. Эти люди крайне чутки и заботливы, обожают малышей и самозабвенно заботятся о них.

Те, кто имеет в дате рождения число 3, тоже будут хорошими родителями для своих детишек. Однако здесь следует обращать внимание на то, что они могут много времени уделять своей работе и самореализации.

А вот люди с цифрами 7 и 8 в дате рождения – это настоящие гиперопекуны. Забота, конечно, крайне важна, однако все должно быть в меру. Потому что могут возникнуть некоторые недоразумения, когда дети войдут в подростковый период.

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