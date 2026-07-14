30 млрд долларов для украинского ОПК: Буданов провел важную встречу с комиссаром ЕС

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Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом.

«Неиспользованный потенциал украинской оборонной промышленности сегодня оценивается в 30 млрд. долларов США. Мы рассчитываем на европейские инвестиции. Украинское оружие уже доказало свою эффективность на поле боя, оно дешевле мировых аналогов. Поэтому сочетание европейских ресурсов, технологий и украинского боевого опыта повлияет на развитие оборонного потенциала всего ЕС», — отметил Буданов.

Руководитель ОП также поблагодарил Андрюса Кубилюса за неизменную поддержку Украины и принятие программы Ukraine Support Loan на 90 млрд евро, рассчитанной на 2026-2027 годы.

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Подытоживая встречу, глава ОП отметил важность дальнейшего продвижения Украины к членству в ЕС и развитию безопасного партнерства с европейскими странами.

«Членство Украины в ЕС является одной из ключевых гарантий безопасности, поэтому мы рассчитываем на поддержку г-на Кубилюса в скорейшем открытии всех переговорных кластеров. Украина готова и дальше делиться уникальным опытом и технологическими ноу-хау для безопасности общего европейского дома», — подчеркнул глава ОП.

Ранее Буданов заявлял, что Россия уже корректирует свои планы по возможной агрессии против стран Европейского Союза, поэтому укрепление европейской безопасности нуждается в совместных действиях Украины и ее партнеров.

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