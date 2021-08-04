Чаус возглавил Черниговскую область

Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Глава государства подписал соответствующий указ, сообщается на сайте Офиса президента.

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Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил Вячеславу Чаусу служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности.

Отметим, Чауса назначили новым главой Черниговской ОГА, вместо Анны Коваленко — жены экс-главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, освобождение которой недавно согласовал Кабмин. Она ушла в отставку на следующий день после увольнения ее мужа.

Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча" группы "Нафтогаз". Согласно его электронной декларации за прошлый год он получил более 11 миллионов грн зарплаты.

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