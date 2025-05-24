Эрдоган прокомментировал масштабный обмен пленными

Реджеп Тайип Эрдоган. / © Associated Press

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Обмен пленными между Украиной и Россией – шаг к укреплению доверия. Турция призывает не упустить возможность прекратить войну.

Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Укринформ.

"Турция продолжает свои усилия по прекращению войны между Украиной и Россией, рассматривает обмен пленными, которые обсуждались на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, как важный шаг к укреплению доверия", - заявил Эрдоган во время встречи с испанским премьер-министром Педро Санче.

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В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Испанией, региональные и глобальные вопросы.

Обмен пленными

Как сообщалось, вчера, 23 мая, Украина и Россия провели первый этап обмена пленными "1000 на 1000". Из российского плена освобождены 390 украинских граждан. Среди них 270 военнослужащих ВСУ, НГУ, ДШУ, Сил терробороны и ГНСУ, а также 120 гражданских заложников.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, как формировались списки на обмен пленными . Также, по его словам, в рамках стамбульских договоренностей ожидаются новые обмены, которые продлятся несколько дней.

Отметим, что Украина и Россия согласовали масштабный обмен во время переговоров в Стамбуле, которые состоялись 16 мая. Эту формулу, по информации СМИ, предложила Турция после того, как дискуссия между украинцами и россиянами "зашла в тупик".

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Дата публикации 22:21, 23.05.25 Количество просмотров 20 Украинские воины дома! Первые минуты на родной земле! Звонки родным и слезы радости!