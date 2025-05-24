Ердоган прокоментував масштабний обмін полоненими

Реджеп Тайїп Ердоган. / © Associated Press

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Обмін полоненими між Україною та Росією - крок до зміцнення довіри. Туреччина закликає не змарнувати можливість припинити війну.

Про це заявив турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Укрінформ.

“Туреччина продовжує свої зусилля для припинення війни між Україною та Росією, розглядає обмін полоненими, що обговорювалися на переговорах між Україною та Росією в Стамбулі, як важливий крок до зміцнення довіри”, - заявив Ердоган під час зустрічі з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом.

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У ході зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Іспанією, регіональні та глобальні питання.

Обмін полоненими

Як повідомлялося, вчора, 23 травня, Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими "1000 на 1000". З російського полону звільнено 390 українських громадян. Серед них — 270 військовослужбовців ЗСУ, НГУ, ДШВ, Сил тероборони та ДПСУ, а також 120 цивільних заручників.

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, як формувалися списки на обмін полоненими. Також, з його слів, у межах стамбульських домовленостей очікуються нові обміни, які триватимуть декілька днів.

Зауважимо, Україна і Росія погодили масштабний обмін під час переговорів у Стамбулі, які відбулися 16 травня. Цю формулу, за інформацією ЗМІ, запропонувала Туреччина після того, як дискусія між українцями і росіянами “зайшла в глухий кут”.

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Дата публікації 22:21, 23.05.25 Кількість переглядів 15 Українські воїни вдома! Перші хвилини на рідній землі! Дзвінки рідним і сльози радості!