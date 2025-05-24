Рибалка випадково виявив корабель, затоплений понад 100 років тому

Виявлений корабель / © Reuters

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У водах озера Мічиган неподалік від Манітовока (США) рибалка виявив затонулий буксир JC Ames, побудований 1881 року.

Про випадок пише видання Fox News.

Крістофер Тусса вирушив ловити рибу в туманний день недалеко від Манітовока (Вісконсин). На глибині всього 2,7 метра під поверхнею води він помітив обриси дерев’яного корпусу і повідомив про знахідку владі. Згодом з’ясувалося, що це рештки буксира JC Ames, спорудженого 1881 року і затопленого 1923 року.

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Як розповіла морська археологиня Тамара Томсен з Історичного товариства Вісконсіна, судно, що служило в лісоторгівлі, було одним із найбільших і найпотужніших буксирів свого часу. Його вартість під час будівництва становила майже $50 тисяч, що на той час було солідною сумою.

Після пошкоджень і численних перепродажів, JC Ames розібрали, позбавили двигуна і котла, підпалили й затопили за межами гавані Манітовока, так як це тоді практикувалося.

Нагадаємо, у центрі Барселони археологи розкопали затонулий корабель XV століття. Фрагмент корми довжиною 10 метрів виявили на глибині п’яти метрів. Дерев’яний каркас судна, прикрашений понад 30 вигнутими деталями, зберігся завдяки піску та волозі.