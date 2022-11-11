Эстонский экс-владелец ТРЦ Sky Mall причастен к информатаке против Зеленского и "Слуги народа" - нардеп

Гражданин Эстонии Хиллар Тедер якобы причастен к информационной атаке на президента Украины Владимира Зеленского и провластную партию "Слуга народа".

Как написал в своем Facebook народный депутат от СН Александр Дануца, к нему обратились общественники, передавшие документы, которые якобы свидетельствуют о кампании.

"По большому счету, это могло быть вполне объяснимо: человек находится в состоянии корпоративного конфликта и таким образом пытается привлечь к проблеме внимание, но если б не одно жирное "но". Из материалов следует, что сотрудники СБУ проникли в почтовый ящик эстонца Тедера в ходе расследования уголовного дела. Сделали, если верить материалам, это совершенно законно. Оценку этим материалам, кстати, дал суд, куда я обратился", - сообщил политик.

Пока еще на слуху история, связанная с кредитом под ТЦ "Скай Молл", выданного государственным Укрэксимбанком, внесу... Опубліковано Олександром Дануцою Четвер, 11 листопада 2021 р.

По информации Дануцы, Тедер якобы переписывался длительное время с главой офиса Президента Эстонии и "фактически раздавал ему команды на тему куда идти, что делать, о чем говорить и с кем". "Все эти высказывания официальных лиц в адрес украинских органов власти - хорошо спланированный эстонский гамбит. Эта переписка должна быть внимательно изучена украинскими и эстонскими правоохранителями - я уверен. В ней много чего неожиданного. Например, Тедер просит совета у бывшего (по состоянию на данную минуту) главы офиса Президента Эстонии Tiit Riisalo на тему, имеет ли смысл предложить экс-генпрокурору Юрию Луценко взятку, чтоб тот был максимально мотивирован помочь эстонской стороне", - отметил нардеп, заявив, что размер обсуждаемой взятки составляет 25 млн долл.

Известно, то политик обратился в законном порядке в Офис генерального прокурора с заявлением о возбуждении уголовного дела, но ему отказали. В результате Дануца пошел в суд, который своим решением якобы обязал Офис гепрокурора внести соответствующие ведомости в ЕРДР.

Напомним: