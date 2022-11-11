Эстонский экс-владелец ТРЦ Sky Mall причастен к информатаке против Зеленского и "Слуги народа" - нардеп

ТРЦ Sky Mall был перепродан из-за долгов компании бизнес-партнера.
Гражданин Эстонии Хиллар Тедер якобы причастен к информационной атаке на президента Украины Владимира Зеленского и провластную партию "Слуга народа".
Как написал в своем Facebook народный депутат от СН Александр Дануца, к нему обратились общественники, передавшие документы, которые якобы свидетельствуют о кампании.
"По большому счету, это могло быть вполне объяснимо: человек находится в состоянии корпоративного конфликта и таким образом пытается привлечь к проблеме внимание, но если б не одно жирное "но". Из материалов следует, что сотрудники СБУ проникли в почтовый ящик эстонца Тедера в ходе расследования уголовного дела. Сделали, если верить материалам, это совершенно законно. Оценку этим материалам, кстати, дал суд, куда я обратился", - сообщил политик.
Пока еще на слуху история, связанная с кредитом под ТЦ "Скай Молл", выданного государственным Укрэксимбанком, внесу...Опубліковано Олександром Дануцою Четвер, 11 листопада 2021 р.
По информации Дануцы, Тедер якобы переписывался длительное время с главой офиса Президента Эстонии и "фактически раздавал ему команды на тему куда идти, что делать, о чем говорить и с кем". "Все эти высказывания официальных лиц в адрес украинских органов власти - хорошо спланированный эстонский гамбит. Эта переписка должна быть внимательно изучена украинскими и эстонскими правоохранителями - я уверен. В ней много чего неожиданного. Например, Тедер просит совета у бывшего (по состоянию на данную минуту) главы офиса Президента Эстонии Tiit Riisalo на тему, имеет ли смысл предложить экс-генпрокурору Юрию Луценко взятку, чтоб тот был максимально мотивирован помочь эстонской стороне", - отметил нардеп, заявив, что размер обсуждаемой взятки составляет 25 млн долл.
Известно, то политик обратился в законном порядке в Офис генерального прокурора с заявлением о возбуждении уголовного дела, но ему отказали. В результате Дануца пошел в суд, который своим решением якобы обязал Офис гепрокурора внести соответствующие ведомости в ЕРДР.
Напомним:
- Эстонский предприниматель Хиллар Теддер является основателем Arricano Real Estate Plc, управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров в Украине. Об этом пишет "Экономическая правда".
- Год назад эстонские инвесторы Arricano Real Estate Plc обратились к президенту Украины и Министерству юстиции с сообщением об инвестиционном споре с требованием возмещения 750 млн долларов из-за потери ТРЦ Sky Mall в Киеве. Эстонские инвесторы тогда заявили, что могут обратиться в международный инвестиционный арбитраж против Украины, если спор не удастся урегулировать.
- Строительством ТРЦ изначально занималась Arricano. Потом к проекту присоединился бизнесмен Андрей Адамовский. Он вложил в строительство Sky Mall 40 млн долларов, за это получил 50% + 1 акцию ТРЦ. В соглашении говорилось, что у Тедера есть опцион на выкуп доли своего партнера в 2010 году. Но Адамовский отказался продавать свою долю – мол, бизнес-партнер нарушил ряд условий договора.
- Лондонский международный арбитражный суд обязал вернуть SkyMall компании Arricano Real Estate Plc. Все акции компании Assofit Holdings Limited должны были до 5 июня бесплатно перейти от Stockman Interhold S. A. Андрея Адамовского в собственность Arricano Real Estate Plc Тедера, говорилось в его сообщении. Но это так и не выполнено.
- Через цепочку компания Assofit Адамовского связана с другими компаниями. Одну из них за долги забрал банк "Пивденный", а потом перепродал и сам ТРЦ SkyMall бизнесмену Ивану Фурсину.