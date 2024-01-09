Нардеп Дубинский предстанет перед судом – подробности дела

Народный депутат Украины Александр Дубинский предстанет перед судом за подделку документов для выезда за границу.

Об этом сообщают Офис генпрокурора и ГБР.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Как установило расследование, Александр Дубинский внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых выехал за границу. Нардеп подготовил заявление от своего имени на имя министра здравоохранения Украины с просьбой предоставить ему документы, необходимые для пересечения государственной границы Украины в связи со срочной необходимостью сопровождения его отца на лечение.

"Однако, получив эти документы народный избранник, вместо того чтобы сопровождать своего отца на лечение, пересек государственную границу самостоятельно на следующий день после выезда за границу отца. В дальнейшем отец вернулся в Украину гораздо раньше, чем нардеп. Народный избранник находился за пределами Украины более месяца на отдыхе", — рассказали прокуроры.

Согласно полученной информации, во время пребывания за границей он успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании обвиняемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде.

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Напомним, в августе 2023 года ГБР вместе с СБУ провели обыски у нардепа Александра Дубинского, уехавшего за границу во время войны под предлогом сопровождения отца на лечение.

В ноябре Дубинскому вручили протокол об админправонарушении, связанном с коррупцией.

14 ноября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому в виде 60 суток содержания под стражей.

В начале декабря Александр Дубинский заявил об избиении в СИЗО.

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