Ночью РФ не атаковала Украину дронами: в ВСУ назвали причину

Ночью против 9 января российская армия впервые за долгое время не атаковала Украину беспилотниками Shahed. Одна из причин – это ухудшение погодных условий.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юг Наталья Гуменюк.

"Понимаем, что отсутствие дроновой атаки — это также отклик, определенным образом, и погодных условий тоже. Однако артиллерийские обстрелы враг продолжает и ночью снова напоминал о себе и херсонцам, и жителям Антоновки", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, в Херсонской области обошлось без пострадавших среди мирного населения. Представитель ВСУ, отмечает, что приоритет захватчиков — обстрелы снарядами по жилым кварталам, по объектам социальной инфраструктуры.

В то же время российские оккупанты уменьшили активность вражеской тактической авиации. Гуменюк объясняет, что это следствие погоды и боевой работы Сил обороны. Впрочем, в операционной зоне ОК "Юг" враг время от времени возвращается к использованию авиации.

"На днях враг пытался повторить бомбардировку управляемыми авиабомбами правого берега и неуправляемыми авиационными ракетами по левому берегу, поскольку штурмовые действия вообще не имеют успеха и они теряют там и людей, и технику, они пытались давить авиацией", — рассказала пресс-секретарь оперативного командования.

Напомним, в Украине был сбит новый модернизированный иранский Shahed. Вражеский дрон имеет реактивный двигатель. Он долетел до середины страны. Его скорость свыше 500 километров в час.

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