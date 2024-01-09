Вночі РФ не атакувала Україну дронами: у ЗСУ назвали причину

Вночі проти 9 січня російська армія вперше за довгий час не атакувала Україну безпілотниками Shahed. Одна з причин - це погіршення погодних умов.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдн Наталія Гуменюк.

"Розуміємо, що відсутність дронової атаки, - це також відгук, певним чином, й погодних умов також. Одначе артилерійські обстріли ворог продовжує і вночі знову нагадував про себе й херсонцям, й мешканцям Антонівки", - розповіла Гуменюк.

За її словами, у херсонській області минулося без постраждалих серед мирного населення. Представниця ЗСУ, наголошує, що пріоритет загарбників - обстріли снарядами по житлових кварталах, по об'єктах соціальної інфраструктури.

Водночас російські окупанти зменшили активність ворожої тактичної авіації. Гуменюк пояснює, що це також наслідок погоди та бойової роботи Сил оборони. Втім, в операційній зоні ОК "Південь" ворог час від часу повертається до використання авіації.

"Днями ворог намагався повторити бомбардування керованими авіабомбами правого берега, і некерованими авіаційними ракетами по лівому берегу, оскільки штурмові дії взагалі не мають успіху і вони втрачають там й людей, й техніку, вони намагались тиснути авіацією", - розповіла речниця оперативного командування.

Нагадаємо, в Україні збили новий модернізований іранський Shahed. Ворожий дрон має реактивний двигун. Він долетів до середини країни. Його швидкість понад 500 кілометрів на годину.

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