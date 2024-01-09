"Росія хоче приєднати ще дві області України": експерт про плани Путіна перед виборами

У РФ наближаються президентські вибори. Відтак російський диктатор Володимир Путін хоче приєднати ще дві українські області.

Таку думку висловив військовий експерт Олексій Мельник в інтерв'ю OBOZ.UA.

За його словами, попри плани Путіна, у самій РФ розуміють, що жоден з чотирьох "нових регіонів", які вони "приєднали", повністю не контролюється РФ.

"Таким волюнтаристським рішенням Путін по суті створив "окуповані території", якщо відштовхуватися від російських законів. Сьогодні в РФ з’явилися "окуповані території", чого не було до 2022 року. Вони вже не одноразово оголошували південь України та Харківську область "ісконно русскімі" та говорили про створення так званої буферної зони, просто ще не робили спроб формалізації", - каже експерт.

Зокрема, Путіну потрібно буде показати "нові перемоги" перед виборами.

"Отже, наміри такі є. Чи є в Росії для цього сили, чи буде це дозволено Росії – велике питання", - додав він.

Вибори у РФ - що відомо

У Росії Рада федерації призначила дату виборів російського президента. Голосування відбудеться 17 березня 2024 року.

За словами президента Зеленського, вибори в РФ можуть стати переламним моментом для Володимира Путіна.

Крім того, в Російській Федерації "вибори" президента вперше будуть кількаденними. Голосування триватиме три дні – від 15 до 17 березня 2024-го. Дострокове голосування відбуватиметься 25 лютого – 14 березня.

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