"Россия хочет присоединить еще две области Украины": эксперт о планах Путина перед выборами

В РФ приближаются президентские выборы. Следовательно, российский диктатор Владимир Путин хочет присоединить еще две украинские области.

Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Мельник в интервью OBOZ.UA.

По его словам, несмотря на планы Путина, в самой РФ понимают, что ни один из четырех "новых регионов", которые они "присоединили", полностью не контролируется РФ.

"Таким волюнтаристским решением Путин по сути создал "оккупированные территории", если отталкиваться от российских законов. Сегодня в РФ появились "оккупированные территории", чего не было до 2022 года. Они уже не раз объявляли юг Украины и Харьковскую область" исконно русскими "и говорили о создании так называемой буферной зоны, просто еще не предпринимали попыток формализации", — говорит эксперт.

В частности, Путину предстоит показать "новые победы" перед выборами.

"Итак, намерения такие есть. Есть ли у России для этого силы, будет ли это позволено России — большой вопрос", — добавил он.

Выборы в РФ – что известно

В России Совет федерации назначил дату выборов российского президента. Голосование пройдет 17 марта 2024 года.

По словам президента Зеленского, выборы в РФ могут стать переломным моментом для Владимира Путина.

Кроме того, в Российской Федерации выборы президента впервые будут несколькодневными. Голосование продлится три дня – с 15 по 17 марта 2024-го. Досрочное голосование пройдет 25 февраля – 14 марта.

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