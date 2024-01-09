Нардеп Дубінський постане перед судом – подробиці справи

Народний депутат України Олександр Дубінський постане перед судом за підроблення документів для виїзду за кордон.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора та ДБР.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Як встановило розслідування, Олександр Дубінський вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон. Нардеп підготував заяву від свого імені на ім’я міністра охорони здоров’я України з проханням надати йому документи необхідні для перетину державного кордону України у зв’язку з терміновою необхідністю супроводу його батька на лікування.

"Однак, отримавши ці документи народний обранець, замість того щоб супроводжувати свого батька на лікування, перетнув державний кордон самостійно на наступний день після виїзду за кордон батька. В подальшому батько повернувся до України набагато раніше, ніж нардеп. Народний обранець перебував поза межами України понад місяць на відпочинку", - розповіли прокурори.

Згідно з отриманою інформацією, під час перебування за кордоном, він встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії обвинувачений зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.

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Нагадаємо, у серпні 2023 року ДБР разом з СБУ провели обшуки у нардепа Олександра Дубінського, який виїхав за кордон під час війни під приводом супроводження батька на лікування.

У листопаді Дубінському вручили протокол про адмінправопорушення, пов’язане з корупцією.

14 листопада Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді 60 діб тримання під вартою.

На початку грудня Олександр Дубінський заявив про побиття у СІЗО.

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