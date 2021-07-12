Разумков о скандале с Юрченко: Было бы правильно сложить мандат, чтобы Рада потом не краснела

Разумков о скандале с Юрченко: Было бы правильно сложить мандат, чтобы Рада потом не краснела

Он также призвал народных депутатов вести себя так, чтобы им не было стыдно людям "в глаза смотреть ни на округах, ни на отдыхе".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает внесение изменений в законодательство, чтобы позволить лишать мандата народных депутатов за недостойное поведение.

Об этом он заявил в понедельник, 12 июля, во время выступления на заседании Согласительного совета, комментируя инцидент с участием внефракционного народного депутата Александра Юрченко.

По словам Разумкова, правильно было бы Юрченко сложить мандат, ведь "любой депутат, который нарушает закон, уже несмотря на его желание или не желание, должен сложить мандат".

"Мне очень жаль, что сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая бы действительно могла очищать Верховную Раду от таких поступков и действий таких коллег. Я думаю, что нам тоже нужно поработать в этом плане и возможно внести соответствующие изменения. Параллельно с этим всем напоминаю, что уголовная ответственность и решение суда относительно уголовного приговора является основанием для того, чтобы народный депутат потерял свой мандат ", — сказал Разумков.

Он также призвал народных депутатов вести себя так, чтобы им не было стыдно людям "в глаза смотреть ни на округах, ни на отдыхе".

"Еще раз обращаюсь ко всем коллегам. У нас приближается работа в регионах, отпуска и т. Каждый пусть сначала думает, что он делает, чтобы потом не краснела вся Верховная Рада и в целом власть", — отметил Разумков.

Напомним:

8 июля во Львове депутат Александр Юрченко в состоянии наркотического опьянении совершил аварию. Народный избранник задним ходом выезжал с платной парковки в центре и ударил авто, которое стояло в пробке. Депутат на "Мустанге" хотел сбежать, но не смог, потому что дорога была заблокирована машинами. Водитель поврежденной иномарки начал снимать виновника аварии, а тот бросился с кулаками и вырвал телефон.

Народный избранник задним ходом выезжал с платной парковки в центре и ударил авто, которое стояло в пробке. Депутат на "Мустанге" хотел сбежать, но не смог, потому что дорога была заблокирована машинами. Водитель поврежденной иномарки начал снимать виновника аварии, а тот бросился с кулаками и вырвал телефон. Результаты наркологической экспертизы сначала обнародовали в соцсети, а затем полицейские подтвердили, что на нардепа составили протокол за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

сначала обнародовали в соцсети, а затем полицейские подтвердили, что на нардепа составили протокол за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сам народный избранник утверждает, что результаты теста на наркотики подделали на заказ второго участника аварии, а ДТП не отрицает.

на заказ второго участника аварии, а ДТП не отрицает. Как объясняют юристы, поскольку в ДТП никто не пострадал, нардепа максимально могут наказать штрафом и лишением водительских прав.

В прошлом году народный депутат Александр Юрченко стал внефракционным. Его исключили из фракции "Слуга народа" из-за скандала со взяткой. Правда, приговора по этому делу до сих пор нет. Дело расследует НАБУ.

Новости Украины: нардеп Юрченко отрицает вождение под наркотиками

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