Скандальное ДТП с нардепом Юрченко: народный избранник впервые рассказал свою версию событий

Он уверяет, что результаты теста на наркотики подделали на заказ второго участника аварии.

Наркотиков никогда не употреблял, а ДТП не отрицает. Нардеп Александр Юрченко впервые вышел к журналистам после аварии во Львове на прошлой неделе. Тогда его заподозрили в вождении под наркотиками. Сейчас дело передано в суд.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 12 июля.

На синем спорткаре на парковке возле львовского отеля он врезался в другой легковой автомобиль. Тогда, мол, даже не понял, что произошло.

"Два дня страна с меня делает наркомана", — возмущается Юрченко.

Нардеп утверждает — водитель поврежденного авто угрожал ему и даже ударил девушку, которая с ним была. Видеодоказательства обещает предоставить позже. Добавляет — потерпевшая написала заявление в полицию. Жаловаться в полицию собирается и сам водитель легковушки — местный бизнесмен Всеволодод Боровец. На видео с камер наблюдения он в светлой футболке. Девушку, утверждает, не бил. Зато в избиении обвиняет самого депутата. А кадры, обнародованные в соцсетях, называет доказательством. Юрченко на них в темной футболке.

После драки на место приехала полиция. Нардепа Юрченко заподозрили в употреблении наркотиков и повезли на освидетельствование.

"Полиция мне сообщила, что в тесте найдено экстази, а я в жизни не принимал никаких наркотиков", — убеждает народный избранник.

На нардепа составили протокол о совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения. А сам Юрченко уверяет — результаты теста подделали на заказ второго участника аварии. Оппонент нардепа уверяет — на экспертизу влияния не имеет.

Юрченко же в подтверждение своей невиновности демонстрирует два отрицательных результатах теста на наркотики. Сдавал их, правда, не в четверг, когда произошло ДТП, а уже в субботу, 10 июля.

Между тем нарколог объясняет ТСН, как работают такие тесты.

"Если пройдет трое суток после употребления, чего угодно с психотропных наркотиков, нет смысла сдавать такие анализы потому, что ничего не покажет", — говорит врач.

Стоит отметить, что машины, на которой Юрченко совершил ДТП, в его декларации нет. Говорит, взял ее у друзей. А то, что год его рождения совпадает с номером — называет случайностью.

Александр Юрченко внефракционный. В прошлом году его исключили из фракции "Слуга народа" из-за скандала с взяткой. За взятку ему объявили подозрение. И дело в суд до сих пор не передали. После нового скандала "Слуги" посоветовали Юрченко сложить мандат. Но он этого делать не собирается.

Новости Украины: нардеп Юрченко отрицает вождение под наркотиками

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