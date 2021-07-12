В скромном платье с принтом вишень: леди Амелия Виндзор на Уимблдоне

В скромном платье с принтом вишень: леди Амелия Виндзор на Уимблдоне

Вчерашний день на Уимблдоне ознаменовался появлением герцогини Кембриджской, но не только она представляла монаршую семью в этот день.

Кэтрин вместе с отцом Майклом Миддлтоном посетила финал Уимблдона в мужском одиночном разряде. Также на трибунах была запечатлена леди Амелия Виндзор - внучатая племянница королевы Елизаветы II.

25-летняя девушка приехала посмотреть финал в белом платье-рубашке в принт вишень. Амелия дополнила скромный лук золотым колье в виде цепи на шее, несколькими браслетами и кольцами. Также на лице у нее были очки в черепаховой оправе, а белые длинные волосы она распустила.

Леди Амелия Виндзор / Getty Images

Днем ранее, напомним, на Уимблдонском турнире мы видели сестру герцогини Кембриджской – Пиппу Миддлтон с мужем Джеймсом Мэттьюзом. Сама же герцогиня посещала турнир несколько раз.

Герцогиня Кембриджская и Майкл Миддлтон / Getty Images

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

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