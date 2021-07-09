ДТП под наркотиками и схватка с водителем: что грозит нардепу Юрченко за инцидент во Львове

ДТП под наркотиками и схватка с водителем: что грозит нардепу Юрченко за инцидент во Львове

Народный депутат уже был фигурантом скандала из-за взятки, но приговора по его делу нет до сих пор.

В полиции подтвердили, что внефракционный народный депутат Александр Юрченко, которого в прошлом году исключили из фракции "Слуга народа" из-за скандала со взяткой, находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Водитель автомобиля, который пострадал в результате ДТП, устроенного Юрченко во Львове, утверждает, что народный избранник обвинил его в нападении. Об этом говорится 9 июля сюжете ТСН.19: 30.

Всеволод Боровец, автомобиль которого задел "Мустанг" народного избранника, выезжая с парковки, сразу заподозрил, что тот находится в состоянии наркотического опьянения. "Координация его движений была нарушена, он имел пятна на лице, у него были не нормальны зрачки и у него был насморк патологический", — перечислил симптомы водитель поврежденного "Фольксвагена".

Результаты наркологической экспертизы сначала обнародовали в соцсети, а затем полицейские подтвердили, что на нардепа составили протокол за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Составлены административные материалы по ДТП, направлены также материалы о опьянения", — сообщил заместитель командира батальона Андрей Пушкарь.

После ДТП между водителями произошел конфликт, в ходе которого народный депутат вырвал из рук Всеволода его мобильный телефон, которым тот проводил съемку. А на следующий день Александр Юрченко обратился в полицию с сообщением о нападении на него, якобы устроенным водителем "Фольксвагена".

"Мне звонили о том, что на меня было написано заявление, но я еще не был в отделении полиции и я не знаю, какая там именно статья уголовного кодекса Украины", — рассказал Всеволод Боровец.

Как объясняют юристы, поскольку во вчерашнем ДТП никто не пострадал, нардепа максимально могут наказать штрафом и лишением водительских прав.

"Уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения нет", — отметил эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко, добавив, что схватка с водителем, который снимал на камеру его поведение, может быть расценена в лучшем случае как мелкое хулиганство.

Юрист также отметил, что в случае, если автомобиль депутата незадекларирован, с подачи Генпрокуратуры этот факт может перерасти в уголовное производство.

Новости Украины: депутата Юрченко, который совершил ДТП, подозревают в употреблении наркотиков

Получить комментарии самого Александра Юрченко по поводу инцидента не получилось — на телефонные звонки он перестал отвечать.

Как известно, в прошлом году народный депутат Александр Юрченко стал внефракционным. Его исключили из фракции "Слуга народа" из-за скандала с взяткой. Правда, приговора по этому делу до сих пор нет.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, дело о взятке Юрченко расследует НАБУ и пока нет информации о том, на каком этапе находится расследование. "Насколько мне известно, ему было предъявлено подзорение еще в сентябре прошлого года", — отметил он.

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