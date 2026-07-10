Российский генерал «слив» планы РФ: почему Кремль оказался в ловушке и к чему на самом деле готовят россиян

Владимир Путин.

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Российский генерал признал, что Кремль преувеличивает успехи своей армии в поле боя. Москва стремится создать ложное представление о ее значительном продвижении, сохраняя свою преданность войне на истощение, которую не может выиграть, и постоянным попыткам убедить Киев и Запад капитулировать перед требованиями путинского режима.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

На днях российский журналист Дмитрий Колезев обнародовал интервью с генералом, имя которого не называют. Отмечается, что он находится на действительном. В разговоре генерал утверждал, что военное командование РФ докладывает «фюреру» Владимиру Путину, мол, оккупанты захватят Донбасс до конца 2026-го.

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В ISW отмечают, что заявления генерала отражают публикацию Reuters со ссылкой на три близких к Кремлю источника. Собеседники утверждали: Путин считает, что российские войска в скором времени захватят Донбасс, а потому отвергает идею переговоров или прекращение огня на нынешней линии фронта.

Генерал также утверждал, что РФ нужно будет набирать минимум 55-60 тыс. военных в месяц, чтобы заменить нынешние потери и захватить Донбасс до установленного срока — цель, которую он назвал «нереалистичной», учитывая нехватку человеческих ресурсов и падение уровня набора.

По его словам, диктатор-президент остается преданным собственной теории победы, основанной на предпосылке, что Россия может выиграть войну на истощение, если оккупанты сохранят инициативу и будут продвигаться по всему театру военных действий на неопределенный срок, тем самым продолжая как обороноспособность Украины, так и поддержку Киева Западом.

Генерал утверждал, что Москва действует по предположению, что Украина переживет внутриполитический кризис, а преувеличенные заявления Кремля о российских продвижениях, якобы оккупации Константиновки и Купянск повлияют на администрацию США, чтобы заставить Украину капитулировать перед требованиями Путина, такими как выведение ВСУ из Донбасса.

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По словам собеседника, Кремль предоставляет приоритет захвату Донбасса сверх других целей, а также рассматривает возможность объявления мобилизации публично или тайно для решения проблемы нехватки человеческих ресурсов с целью захвата этого региона Украины.

Военный утверждает — заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, что так называемое «сво» превратилось в «настоящую войну» — это усилие по созданию условий для подготовки населения страны-агоэссорки РФ к потенциальной мобилизации в ближайшем будущем.

Аналитики подчеркивают, что в ноябре 2025-го диктатор Владимир Путин подписал законопроект, разрешающий России развертывать резервистов в районах боевых действий без объявления мобилизации. В ISW оценили, что Кремль, вероятно, использует этот документ для проведения частичной мобилизации.

«Мобилизация — это очень личное решение для Путина и, в конечном счете, зависит от его личного восприятия ситуации на поле боя и стабильности режима, поскольку мобилизация остается очень непопулярной среди российской общественности», — говорится в отчете.

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В то же время, заявления российского генерала согласовываются с выводом ISW о том, что оценка Путиным поля боя оторвана от реальности, а потому «фюрер» вскоре придется принимать сложные решения: либо продолжать войну с риском для стабильности режима, либо участвовать в мирных переговорах, к которым он пока не проявил никакого интереса.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков, возмущаясь военной поддержкой Украины со стороны Запада, заявил, что Россия якобы воюет не только с Украиной, но и со странами Европы и США. Поэтому Кремль больше не считает боевые действия «спецоперацией», а называет их «полномасштабной войной».

Кроме того, в Кремле продолжают говорить о якобы готовности к мирным переговорам по войне против Украины. Однако одновременно российские власти утверждают, что имеют достаточно ресурсов, чтобы и дальше вести так называемую «специальную военную операцию».

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