Тука призвал Пышного уйти в отставку

Реклама

Об этом бывший чиновник пишет на своей странице в Facebook

По его словам, применение санкций против граждан Украины неприемлемо.

«Я многократно обращал внимание на незаконное (де-юре) и мерзкое (с моральной точки зрения) использование Зеленским механизма введения санкций против граждан Украины. В тот же день, как СНБО Данилова предложил введение первого пакета санкций, я открыто выступил с жесткой критикой таких действий. Моя позиция остается неизменной до сих пор. И не важно фамилия того украинца, против которого вводятся санкции», - отметил экс-чиновник.

Реклама

Он отметил, что лично знаком с главой НБУ и до последнего был уверен в сохранении независимости этого института, однако последние события в медиапространстве, связанные с НБУ, вызвали у него разочарование.

«Тот факт, что Пышный присоединился к «санкционной войне» с Порошенко, доказывает, что возглавляемый Андреем Пышным Национальный банк превратился в «чего изволите»», – считает Тука.

Экс-глава Луганской ОВА добавил, что репутационным ударом по руководству НБУ стала обнародованная экономическим экспертом Борисом Кушнируком информация о предварительной работе топ-менеджеров Нацбанка в структурах, подконтрольных россиянам.

«Оказывается, что санкционным процессом в НБУ руководит женщина, которая имеет… российский бекграунд! Она работала в компаниях российского олигарха Усманова.

По его мнению, обнародованные факты являются достаточным основанием для отставки Андрея Пышного.

«Если у Андрея еще есть мало-мальски порядочности, он должен тихо покинуть пост Председателя НБУ», - резюмировал Тука.

Напомним, экономический эксперт, экс-председатель правления банка «Юнекс» Борис Кушнирук обнародовал информацию, что глава Департамента финансового мониторинга НБУ Анна Липская, ответственная за санкционный комплаенс, до своего назначения на должность работала в филиале российской компании ИФД КапиталЪ, который находится под международными санкциями. «Лукойла». Факт работы Липской в этой компании подтверждается официальным пресс-релизом НБУ о назначении чиновницы на должность в 2023 году, при этом название компании написано без жесткого знака для маскировки ее российской идентичности.

Также напомним, что в середине февраля против Петра Порошенко были введены санкции СНБО. В апреле Нацбанк наложил штраф на Международный инвестиционный банк Порошенко, а затем признал деловую репутацию экс-президента небезупречной.