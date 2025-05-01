Тука закликав Пишного піти у відставку

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Про це колишній посадовець пише на своїй сторінці у Facebook

За його словами, застосування санкцій проти громадян України неприйнятним.

«Я багаторазово звертав увагу на незаконне (де-юре) та мерзенне (з моральної точки зору) використання Зеленським механізму введення санкцій проти громадян України. Того ж самого дня, як РНБО Данілова запропонувала введення першого пакету санкцій, я відкрито виступив з жорсткою критикою таких дій. Моя позиція залишається незмінною й досі. І немає значення прізвище того українця, проти якого вводяться санкції», - зазначив екс-чиновник.

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Він наголосив на тому, що особисто знайомий з головою НБУ і до останнього був впевнений у зберіганні незалежності цієї інституції, проте останні події у медіапросторі, пов’язані з НБУ, викликали у нього розчарування.

«Той факт, що Пишний долучився до «санкційної війни» з Порошенком, доводить, що очолюваний Андрієм Пишним Національний банк перетворився на «чего изволите»», - вважає Тука.

Екс-очільник Луганської ОВА додав, що репутаційним ударом по керівництву НБУ стала оприлюднена економічним експертом Борисом Кушніруком інформація про попередню роботу топ-менеджерів Нацбанку у структурах, підконтрольних росіянам.

«Виявляється, що санкційним процесом в НБУ керує жінка, яка має ... російський бекграунд! Вона працювала в компаніях російського олігарха Усманова. Ба-більше: і проти керівників цих компаній, і проти самих компаній діють міжнародні санкції за сприяння агресії Росії», - зазначив екс-посадовець.

На його думку, оприлюднені факти є достатньою підставою для відставки Андрія Пишного.

«Якщо в Андрія ще є хоч трохи порядності, він має тихо залишити посаду Голови НБУ», - резюмував Тука.

Нагадаємо, економічний експерт, екс-голова правління банку «Юнекс» Борис Кушнірук оприлюднив інформацію, що голова Департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська, відповідальна за санкційний комплаєнс, до свого призначення на посаду працювала у філії російської компанії ІФД КапіталЪ, яка перебуває під міжнародними санкціями і досі контролюється структурами російського «Лукойлу». Факт роботи Липської у цій компанії підтверджується офіційним прес-релізом НБУ про призначення чиновниці на посаду у 2023 році, при цьому назва компанії написана без твердого знаку для маскування її російської ідентичності.

Також нагадаємо, що в середині лютого проти Петра Порошенка були введені санкції РНБО. У квітні Нацбанк наклав штраф на Міжнародний інвестиційний банк Порошенка, а згодом визнав ділову репутацію екс-президента небездоганною.