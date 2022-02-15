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Лига Европы онлайн: расписание и результаты стыковых матчей

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Лига Европы онлайн: расписание и результаты стыковых матчей

uefa.com

Эта стадия будет предшествовать 1/8 финала.

17 и 24 февраля состоятся стыковые матчи Лиги Европы сезона-2021/22.

В них примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест по итогам группового этапа Лиги Европы сыграют против 8 команд, занявших третьи места в квартетах Лиги чемпионов.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги Европы, а именно "Лион", "Монако", "Байер", "Вест Хэм", "Спартак", "Айнтрахт", "Галатасарай" и "Црвена Звезда".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля, а матчи - 10 и 17 марта.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2021/22
Плей-офф. Стыковые матчи
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Четверг, 17 февраля
19:45   БАРСЕЛОНА   НАПОЛИ _:_
19:45   ЗЕНИТ   БЕТИС _:_
19:45   БОРУССИЯ ДОРТМУНД   РЕЙНДЖЕРС _:_
19:45   ШЕРИФ   БРАГА _:_
22:00   СЕВИЛЬЯ   ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_
22:00   АТАЛАНТА   ОЛИМПИАКОС _:_
22:00   РБ ЛЕЙПЦИГ   РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_
22:00   ПОРТУ   ЛАЦИО _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Четверг, 24 февраля
19:45   ДИНАМО ЗАГРЕБ   СЕВИЛЬЯ _:_
19:45   ОЛИМПИАКОС   АТАЛАНТА _:_
19:45   РЕАЛ СОСЬЕДАД   РБ ЛЕЙПЦИГ _:_
19:45   ЛАЦИО   ПОРТУ _:_
22:00   НАПОЛИ   БАРСЕЛОНА _:_
22:00   БЕТИС   ЗЕНИТ _:_
22:00   РЕЙНДЖЕРС   БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_
22:00   БРАГА   ШЕРИФ _:_
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