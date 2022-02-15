Лига Европы онлайн: расписание и результаты стыковых матчей

Эта стадия будет предшествовать 1/8 финала.
17 и 24 февраля состоятся стыковые матчи Лиги Европы сезона-2021/22.
В них примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест по итогам группового этапа Лиги Европы сыграют против 8 команд, занявших третьи места в квартетах Лиги чемпионов.
Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги Европы, а именно "Лион", "Монако", "Байер", "Вест Хэм", "Спартак", "Айнтрахт", "Галатасарай" и "Црвена Звезда".
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля, а матчи - 10 и 17 марта.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2021/22
|Плей-офф. Стыковые матчи
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 17 февраля
|19:45
|БАРСЕЛОНА
|НАПОЛИ
|_:_
|19:45
|ЗЕНИТ
|БЕТИС
|_:_
|19:45
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|19:45
|ШЕРИФ
|БРАГА
|_:_
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|22:00
|АТАЛАНТА
|ОЛИМПИАКОС
|_:_
|22:00
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|22:00
|ПОРТУ
|ЛАЦИО
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 24 февраля
|19:45
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|19:45
|ОЛИМПИАКОС
|АТАЛАНТА
|_:_
|19:45
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|19:45
|ЛАЦИО
|ПОРТУ
|_:_
|22:00
|НАПОЛИ
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|22:00
|БЕТИС
|ЗЕНИТ
|_:_
|22:00
|РЕЙНДЖЕРС
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|22:00
|БРАГА
|ШЕРИФ
|_:_