Лига Европы онлайн: расписание и результаты стыковых матчей

Эта стадия будет предшествовать 1/8 финала.

17 и 24 февраля состоятся стыковые матчи Лиги Европы сезона-2021/22.

В них примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест по итогам группового этапа Лиги Европы сыграют против 8 команд, занявших третьи места в квартетах Лиги чемпионов.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги Европы, а именно "Лион", "Монако", "Байер", "Вест Хэм", "Спартак", "Айнтрахт", "Галатасарай" и "Црвена Звезда".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля, а матчи - 10 и 17 марта.