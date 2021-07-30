Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 31 июля

Награды найдут своих обладателей в более чем двух десятках дисциплин.

В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх-2020 в Токио будет разыгран еще 21 комплект медалей. В этот день участники будут соревноваться в 13 видах спорта.

Смотрите также: Олимпийские игры 2020 - день 8. Расписание и результаты выступлений украинцев за 31 июля

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут разыграны награды в восьмой день Олимпиады-2020.

1.30 - Триатлон. Смешанная эстафета.

4.30 - Плавание, мужчины, 100 м, баттерфляй.

4.37 - Плавание, женщины, 200 м, спина.

4.46 - Плавание, женщины, 800 м, вольный стиль.

5.43 - Плавание, смешанная эстафета 4x100 м, комплекс.

7.30 - Стендовая стрельба. Смешанные команды, трап.

8.33 - Парусный спорт, виндсерфинг, женщины, RS: X.

9.33 - Парусный спорт, виндсерфинг, мужчины, RS: X.

8.50 - Прыжки на батуте, мужчины, индивидуальное соревнование.

9.00 - Теннис, мужчины, матч за "бронзу".

10.30 - Теннис, женщины, матч за "бронзу".

8.45 - Стрельба из лука, мужчины, индивидуальный турнир.

9.50 - Тяжелая атлетика, мужчины, 81 кг.

10.00 - Пулевая стрельба, женщины, винтовка, 50 м из трех положений.

10.30 - Регби-7, женский финал.

11.00 - Дзюдо, смешанный командный турнир.

12.30 - Фехтование, женская сабля, командный турнир.

13.40 - Бадминтон, мужчины. парный турнир.

13.50 - Тяжелая атлетика, мужчины, 96 кг.

14.15 - Легкая атлетика, метание диска, мужчины.

15.35 - Легкая атлетика, смешанная эстафета 4х400 м.

15.50 - Легкая атлетика, бег, женщины, 100 м.

Смотрите также: календарь Олимпиады-2020: когда соревнуются украинцы

На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Сборная Украины уже завоевала четыре бронзовые медали на Играх в Токио.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку