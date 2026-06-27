Сенегал в большинстве уничтожил Ирак и сохранил шансы на плей-офф ЧМ-2026

Сенегал — Ирак / © Associated Press

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Сборная Сенегала разгромила команду Ирака в матче заключительного третьего тура группы D чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "BMO Field" в канадском Торонто завершился со счетом 5:0 .

Сенегальцы открыли счет уже на 4-й минуте встречи — отличился Хабиб Диарра.

На 13-й минуте Ирак остался в меньшинстве — защитник Ребин Сулака получил прямую красную карточку за то, что возле собственной штрафной площадки сфолил против Садио Мане, помешав ему выйти один на один с голкипером.

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На старте второго тайма африканская сборная увеличила свое преимущество — на 56-й минуте гол забил Исмаила Сарр.

На этом Сенегал не остановился и довел дело до разгрома — Пап Гуйе оформил дубль, поразив ворота соперника на 59-й и 71-й минутах.

А на 82-й минуте Илиман Ндиае отправил пятый мяч в ворота Ирака, установив окончательный счет игры.

В другом матче третьего тура этого квартета сборная Франции разгромила команду Норвегии со счетом 4:1.

Норвежцы и французы еще по итогам второго тура досрочно вышли в плей-офф. Победа в очном противостоянии позволила "Ле Блэ" (9 очков) выиграть группу I, тогда как "викинги" (6 баллов) заняли второе место.

Сенегал (3 пункта) сохраняет шансы попасть в плей-офф как один из лучших обладателей третьих мест. Ирак (0) финишировал последним и завершил выступления на Мундиале.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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