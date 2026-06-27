Хет-трик Дембеле принес Франции разгромную победу над Норвегией и выигрыш группы ЧМ-2026

Норвегия — Франция / © Associated Press

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Сборная Франции разгромила команду Норвегии в матче заключительного третьего тура группы D чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на "Gillette Stadium" в американском Фоксборо завершился со счетом 1:4 .

Французы открыли счет уже на 7-й минуте встречи — Усман Дембеле получил передачу от Килиана Мбаппе и из пределов штрафной площадки пробил в дальний угол.

Норвегия — Франция / © Associated Press

На 20-й минуте "Ле Блэ" удвоили свое преимущество — Мбаппе на правом фланге нашел передачей Дембеле, а тот отправил мяч в дальний угол, оформив дубль.

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Норвегия — Франция / © Associated Press

На 21-й минуте норвежцы, которые вышли на этот матч резервным составом, сократили отставание в счете — Андреас Шельдеруп с левого фланга нашел передачей в центр Тело Осгора, а тот убрал Дайо Упамекано и низом точно пробил в ближний угол.

Норвегия — Франция / © Associated Press

На 32-й минуте "трехцветные" вернули себе гандикап в два мяча — Дембеле сделал хет-трик, закрутив мяч в левый угол. На этот раз ассистировал ему Орельен Чуамени.

Норвегия — Франция / © Associated Press

На старте второго тайма скандинавы могли снова подобраться к сопернику в счете, однако Йорген Ларсен на 50-й минуте не реализовал пенальти, не сумев переиграть с 11-метровой отметки голкипера французов Майка Меньяна.

Норвегия — Франция / © Associated Press

В конце поединка французы отправили четвертый мяч в ворота соперника — на 90+4-й минуте Брэдли Барколя выполнил подачу в центр штрафной площадки, а там Дезире Дуэ попал в дальний угол.

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Отметим, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пропускал матч против норвежцев. 57-летний специалист экстренно покинул расположение команды и вернулся домой из-за смерти матери. В отсутствие Дешама руководство сборной доверили его ассистенту Ги Стефану.

В другом матче третьего тура этого квартета сборная Сенегала разгромила команду Ирака со счетом 5:0.

Норвежцы и французы еще по итогам второго тура досрочно вышли в плей-офф. Победа в очном противостоянии позволила "Ле Блэ" (9 очков) выиграть группу I, тогда как "викинги" (6 баллов) заняли второе место.

Сенегал (3 пункта) сохраняет шансы попасть в плей-офф как один из лучших обладателей третьих мест. Ирак (0) финишировал последним и завершил выступления на Мундиале.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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