Вратарь ПСЖ приютил в собственном доме 30 беженцев из Украины

Вратарь ПСЖ приютил в собственном доме 30 беженцев из Украины

Кейлор Навас не остался в стороне от украинского горя.

Вратарь ПСЖ и сборной Коста-Рики Кейлор Навас разместил у себя дома во Франции 30 беженцев из Украины, которые были вынуждены покинуть родину в результате российского вторжения.

Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

35-летний голкипер парижан разместил их всех в своем кинотеатре, приобретя 30 кроватей. Жена вратаря ПСЖ также помогла украинцам - она готовила им еду и предоставила необходимую одежду.

Ранее сообщалось, что итальянская Серия B соберет гуманитарную помощь для украинцев, пострадавших от войны с российскими оккупантами. А клуб Серии А "Эмполи" доставит в Украину 1800 коробок с предметами первой необходимости.

Помогают украинцам почти по всему миру. К примеру, в Испании мадридский "Реал" пожертвовал миллион евро для беженцев из Украины. Аналогично каталонская "Барселона" поможет украинским беженцам, покинувшим родину из-за вторжения российских оккупационных войск.

Читайте также:

Тренер сборной Украины Петраков: Для меня больше нет такого государства, как Россия

Сборная Украины выиграла общий зачет Кубка Европы-2021/22 по лыжной акробатике

"Самый сложный бой в нашей жизни": Виталий Кличко поздравил брата Владимира с днем рождения (видео)