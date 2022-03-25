Воротар ПСЖ прихистив у власному домі 30 біженців з України

Кейлор Навас не залишився осторонь українського горя.

Воротар ПСЖ і збірної Коста-Рики Кейлор Навас розмістив у себе вдома у Франції 30 біженців з України, які були вимушені залишити батьківщину внаслідок російського вторгнення.

Про це повідомляє іспанське видання Sport.es.

35-річний голкіпер парижан розмістив їх усіх у своєму кінотеатрі, придбивши 30 ліжок. Дружина воротаря ПСЖ також допомогла українцям - вона готувала їм їжу та надала необхідний одяг.

Раніше повідомлялося, що італійська Серія B збере гуманітарну допомогу для українців, які постраждали від війни з російськими окупантами. А клуб Серії А "Емполі" доправить до України 1800 коробок з предметами першої необхідності.

Допомагають українцям майже в усьому світі. Наприклад, в Іспанії мадридський "Реал" пожертвував мільйон євро для біженців з України. Аналогічно каталонська "Барселона" допоможе українським біженцям, які залишили батьківщину через вторгнення російських окупаційних військ.

Читайте також:

Тренер збірної України Петраков: Для мене більше немає такої держави, як Росія

Збірна України виграла загальний залік Кубка Європи-2021/22 з лижної акробатики

"Найскладніший бій у нашому житті": Віталій Кличко привітав брата Володимира з днем народження (відео)