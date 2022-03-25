Воротар ПСЖ прихистив у власному домі 30 біженців з України

Кейлор Навас не залишився осторонь українського горя.
Воротар ПСЖ і збірної Коста-Рики Кейлор Навас розмістив у себе вдома у Франції 30 біженців з України, які були вимушені залишити батьківщину внаслідок російського вторгнення.
Про це повідомляє іспанське видання Sport.es.
35-річний голкіпер парижан розмістив їх усіх у своєму кінотеатрі, придбивши 30 ліжок. Дружина воротаря ПСЖ також допомогла українцям - вона готувала їм їжу та надала необхідний одяг.
Раніше повідомлялося, що італійська Серія B збере гуманітарну допомогу для українців, які постраждали від війни з російськими окупантами. А клуб Серії А "Емполі" доправить до України 1800 коробок з предметами першої необхідності.
Допомагають українцям майже в усьому світі. Наприклад, в Іспанії мадридський "Реал" пожертвував мільйон євро для біженців з України. Аналогічно каталонська "Барселона" допоможе українським біженцям, які залишили батьківщину через вторгнення російських окупаційних військ.
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