У тимчасово окупованому Генічеську російські військові видають місцевим рублі

Прокуратура вже проводить розслідування.

У Генічеську (Херсонська область) військові видають місцевим рублі. Обласна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади.

Про це йдеться на сторінці обласної прокуратури у Facebook.

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За даними слідства, на території Генічеська військові РФ видають місцевим жителям ймовірні кошти - рублі. Такі папірці вони роздають людям у розмірі 10 тисяч на одну особу.

Наразі правоохоронці вживають заходи для встановлення причетних осіб до вказаних незаконних дій та притягнення їх до відповідальності.

Раніше мер Херсона Ігор Колихаєв пояснив ситуацію із введенням російського рубля на території Херсонської області.

“Щодо рублів, то вони можуть вводитися, коли зникне гривнева маса. Для того, щоб вона не зникла, має працювати економіка. Ми намагаємося підтримувати хоча б внутрішню економіку, щоб люди виходили на роботу та сплачували податки. Про рублі у нас поки що навіть не йдеться. Рублі можуть запровадити, коли Херсонщина буде визнана окупованою зоною і зупиняться всі казначейські рахунки", - сказав він.

Нагадаємо, відповідно до статті 99 Конституції України, грошовою одиницею України є гривня.

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