Макарів на Київщині лишається у "сірій зоні" - ЗСУ

Агресор намагається провести розвідку боєм, але йому це не вдається.

Макарів на Київщині лишається у "сірій зоні".

Про це заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич під час брифінгу в Медіа Центр Україна.

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"Ситуація в Києві та області стабільна та повністю контрольована ЗСУ. Ворог намагається відновити наступ в районі Ірпеня, успіху його дії не мають. На сьогодні на Броварському та Бориспільському напряму противник здійснює переміщення та до наступу не готовий… Макарів на сьогодні в сірій зоні. Він і ними до кінця не зайнятий, і нашими військами також ні. Поки він не контрольований ніким. Через Макарів пролягає основний логістичний шлях забезпечення ворога. У противника зараз мало засобів - він розтягнутий. І він у том ж Ірпені то з'являється, то зникає, в тому ж Макарові - з'явився, зник. Він робить це наскоками, шукає слабкі місця, проводить розвідку боєм, що просунутись вперед, але в нього це не виходить. Макарів станом на сьогодні - майже сіра зона", - сказав Олександр Грузевич.

Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що зберігається загроза приєднання сил Білорусі до війни.

"Ми розглядаємо найгірший варіант, але ЗСУ готові навіть до нього. Противник активно веде вогонь, всі бравурні заяви, що в нього закінчуються ракети не відповідають дійсності. Ворог активно відслідковує роботу наших ППО та артилерії і він цього боїться. Але сили в нього ще є, і найближчим часом він буде їх використовувати. Але хотіти – не значить зробити. Наші сили зведуть його спроби нанівець", - наголосив він.

Олександр Грузевич підкреслив, що Росія пройшла свою точку неповернення. Ворог розгублений і не знає, що йому робити. Можливість використання хімічної та ядерної зброї виключати не можна, але й даних, що він її застосує – немає.

Нагадаємо, у Київській області станом на 25 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

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