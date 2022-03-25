Макаров в Киевской области остается в "серой зоне" — ВСУ

Агрессор пытается провести разведку боем, но ему это не удается.

Макаров в Киевской области остается в "серой зоне".

Об этом заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич во время брифинга в Медиа Центре Украины.

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"Ситуация в Киеве и области стабильная и полностью контролируемая ВСУ. Враг пытается восстановить наступление в районе Ирпеня, успеха его действия не имеют. На сегодняшний день на Броварском и Бориспольском направлении противник осуществляет перемещение и к наступлению не готов… Макаров на сегодняшний день в серой зоне. Он и ими до конца не занят, и нашими войсками тоже нет .Пока он не контролируем никем. Через Макаров пролегает основной логистический путь обеспечения врага. У противника сейчас мало средств — он растянут. И он в том же Ирпене то появляется, то исчезает, в том же Макарове — появился, исчез. Он делает это наскоками, ищет слабые места, проводит разведку продвигающимся вперед боем, но у него это не получается. Макаров на сегодня — почти серая зона", — сказал Александр Грузевич.

Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ отметил, что сохраняется угроза присоединения сил Беларуси к войне.

"Мы рассматриваем худший вариант, но ВСУ готовы даже к нему. Противник активно ведет огонь, все бравурные заявления, что у него заканчиваются ракеты, не соответствуют действительности. Враг активно отслеживает работу наших ПВО и артиллерии и он этого боится. Но силы у него еще есть, и в ближайшее время он будет их использовать. Но хотеть – не значит сделать. Наши силы сведут его попытки к нулю", — подчеркнул он.

Александр Грузевич подчеркнул, что Россия прошла свою точку невозврата. Враг растерян и не знает, что ему делать. Возможность использования химического и ядерного оружия исключать нельзя, но и данных, о том, что он их применит – нет.

Напомним, в Киевской области по состоянию на 25 марта наиболее опасными направлениями остаются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская общины, Мощун и север Вышгородского района.

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