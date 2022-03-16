Мадридский "Реал" пожертвовал миллион евро для беженцев из Украины

Мадридский "Реал" пожертвовал миллион евро для беженцев из Украины

Испанский гранд не остался безразличным к судьбе украинцев, пострадавших от российской агрессии.

Мадридский "Реал" решил финансово помочь украинцам, вынужденным покинуть свою родину после полномасштабного вторжения российских войск.

"Королевский клуб" на своем официальном сайте сообщил, что выделил для украинских беженцев миллион евро.

Деньги перейдут к "Красному Кресту", ООН и другим организациям, помогающим пострадавшим от войны.

Кроме того, фонд мадридского клуба помогает вещами и предметами первой необходимости остающимся в Украине переселенцам, а также тем, кто выехал в другие страны Европы.

Помогают Украине шотландские клубы. "Рейнджерс" уже пожертвовал 15 тысячами фунтов стерлингов и планирует прислать украинцам еще по меньшей мере 72 тысячи фунтов стерлингов. А "Селтик" пообещал пожертвовать в помощь украинским беженцам 10 тысяч фунтов стерлингов.

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