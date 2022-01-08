Аэропорт Алматы останется закрытым до 10 января

Аэродром взяли под контроль 7 января.

Аэропорт казахской Алматы не будет работать по меньшей мере до понедельника, 10 января, после закрытия из-за протестов в стране.

Об этом со ссылкой на власти страны сообщает телеканал " Хабар 24 ".

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Отмечается, что аэродром, прекративший работу 6 января, должен уже заработать. Впрочем, по неизвестным причинам власти страны решили продлить закрытие.

К слову, воздушную гавань закрыли после того, как ее захватили протестующие несколькими днями раньше. В пятницу, 7 января, аэропорт взяли под контроль правоохранители.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Уже 7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.

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