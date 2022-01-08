В Казахстане очередные кадровые изменения: уволен заместитель секретаря Совбеза

Токаев после отставки правительство занял должность единоличного главы Совета безопасности Казахстана.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 8 января уволил с должности заместителя секретаря Совбеза страны Азамата Абдымомунова, работавшего на этом посту с 2014 года.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Казахстана.

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"Распоряжением главы государства Абдымумуна Азамата Курманбековича уволены с должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан", — заявили в пресс-службе Токаева.

Азамат Абдымумунов работал в Совете безопасности с 2014 года заместителем секретаря Совбеза – заведующим секретариатом Совбеза. В июне 2015 года распоряжением Нурсултан Назарбаев был назначен заместителем секретаря Совета безопасности.

Также известно, что ранее был внештатным советником премьер-министра Казахстана, вице-министром образования и науки страны, руководителем Центра системных исследований Администрации президента Казахстана. Азамат Абдымумунов награжден орденом "Курмет" (2014) и ведомственными медалями.

Сегодня, 8 января, Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании бывшего главы КНБ Карима Массимова. Он находится в изоляторе временного содержания. Продолжается досудебное расследование по статье о государственной измене.

К слову, на фоне протестов в Казахстане Токаев отправил в отставку правительство и занял должность единоличного главы Совбеза, который до этого занимал экс-президент Нурсултан Назарбаев.

Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

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