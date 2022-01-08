У Назарбаева сообщили о местонахождении экс-президента Казахстана

У Назарбаева сообщили о местонахождении экс-президента Казахстана

Пресс-секретарь Назарбаева просит не распространять фейки.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покидал страну и находится в столице страны Нур-Султане.

Об этом заявил его спикер Айдос Укибай.

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По его словам, бывший глава государства "находится на прямой связи" с Токаевым (действующий президент Казахстана) и провел несколько телефонных разговоров с лидерами "дружественных Казахстана государств".

"Елбасы (титул Назарбаева, в переводе с казахского означает "лидер нации". – Ред.) находится в столице Казахстана городе Нур-Султани. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию... Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", – написал Укибай.

Ранее в Telegram-каналах сообщали, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан, там мол остался только брат экс-главы государства Болат Назарбаев.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. В настоящее время неизвестно, сколько точно людей пострадали и погибли в результате беспорядков.

Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

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