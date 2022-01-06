Протесты в Казахстане: в городе, где снесли памятник Назарбаеву, митингующие сожгли акимат

Его подожгли во время протестов.

В Казахстане, в городе Талдыкорган, где накануне митингующие снесли памятник Нурсултану Назарбаеву, сгорел акимат.

Как видно на видео, которое распространяют телеграм-каналы, здание еще дымит.

Отмечается, что пожар в местной администрации активисты протеста устроили ночью.

5 января в городе Талдыкорган на фоне массовых протестов митингующие снесли памятник предыдущему президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).

Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.