У Назарбаєва повідомили про місцеперебування експрезидента Казахстану

У Назарбаєва повідомили про місцеперебування експрезидента Казахстану

Прессекретар Назарбаєва просить не поширювати фейки.

Експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв не залишав країну і перебуває в столиці країни місті Нур-Султані.

Про це заявив його речник Айдос Укібай.

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За його словами, колишній глава держави "перебуває на прямому зв'язку" з Токаєвим (чинний президент Казахстану) і провів кілька телефонних розмов із лідерами "дружніх Казахстану держав".

"Єлбаси (титул Назарбаєва, у перекладі з казахської означає "лідер нації". – Ред.) перебуває у столиці Казахстану місті Нур-Султані. Просимо не поширювати свідомо неправдиву та спекулятивну інформацію... Єлбаси закликає всіх згуртуватися навколо президента Казахстану для подолання поточних викликів та забезпечення цілісності нашої країни", - написав Укібай.

Раніше в Telegram-каналах повідомляли, що Назарбаєв та його доньки зі своїми сім'ями покинули Казахстан, там, мовляв, залишився лише брат ексглави держави Болат Назарбаєв.

Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Наразі достеменно невідомо, скільки точно людей постраждали і загинули у результаті заворушень.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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