Аеропорт Алмати залишиться закритим до 10 січня

Летовище взяли під контроль 7 січня.

Аеропорт казахської Алмати не буде працювати щонайменше до понеділка, 10 січня, після закриття через протести в країні.

Про це з посиланням на владу країни повідомляє телеканал "Хабар 24".

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Зазначається, що летовище, яке припинило роботу 6 січня, мало б вже запрацювати. Втім, з невідомих причин влада країни вирішила подовжити закриття.

До слова, повітряну гавань закрили після того, як її захопили протестувальники кількома днями раніше. У п'ятницю, 7 січня, аеропорт взяли під контроль правоохоонці.

Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.

Вже 7 січня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку.

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