Как адаптировать ребенка к детскому саду в другой стране

Из-за полномасштабной войны из Украины уехало немало детей дошкольного возраста. Многие родители решают отдать своего ребенка в садик за границей. Читайте в материале ТСН.ua об адаптации ребенка к детскому саду в другой стране.

Сколько времени может занять адаптация ребенка к другой стране? Как сообщают в интернет-ресурсе "Діти in UA", процесс адаптации к новой стране в среднем длится до 6 месяцев. А к новому детсаду или школе малыши адаптируются примерно через 2 месяца. Как адаптировать ребенка к детскому саду в другой среде и что нужно знать родителям?

Адаптация ребенка в детский сад за границей: основные моменты

Важно помнить, что отдавать малыша в детский сад в другой стране, где все общаются на непонятном ему языке, – это большой стресс. Поэтому рано постарайтесь выучить с ребенком базовые слова, которые могут понадобиться ему, чтобы сообщить воспитателю о своих потребностях.

Психологи рекомендуют использовать в этом случае элементы игры. Так дети скорее запоминают новые слова.

Выучить базовые слова можно с помощью просмотра мультфильмов. Когда ребенок понимает, что происходит на экране, он легче запоминает новый язык.

Часто бывает, что дети замыкаются после переезда в другую страну, где все незнакомое и чужое. Если так вышло, можно обратиться за помощью к психологу. Дети дошкольного возраста очень сильно улавливают настроение родителей. Поэтому для них важна поддержка тех взрослых, которые находятся рядом.

Напоследок, не стоит злоупотреблять гаджетами. Как бы ни хотелось вам отвлечь малышей с помощью видео игры, делать этого психологи не рекомендуют. Лучше всего – следить за интернет-гигиеной, ограничивая время, проведенное в гаджетах, так же, как вы это делали дома.

Три важных совета, как адаптировать ребенка к детскому саду за границей

Когда ребенок идет в новый детский сад, особенно в другой стране, нужно отслеживать его психологическое состояние и чувство. Сегодня из-за полномасштабной войны в Украине многие дети попали в иноязычную среду. Там нет привычных для них вещей, а также воспитателей, друзей, знакомых, которым они могут доверять. А потому близкие люди становятся важнейшей опорой в этой ситуации. Важно больше времени уделить разговорам о детском саду. Если малыш уже начал ходить в новое заведение, стоит каждый день спрашивать его о том, что ему больше всего понравилось там, какое яркое впечатление он получил, с кем встретился и т.д.

По возможности установите контакт с воспитателями, проводящими время с ребенком. Так вы будете иметь четкое представление об эмоциональном состоянии малыша и сможете пообщаться об адаптации по необходимости. Полезно обсуждать с ребенком планы на следующий день, а также выработать привычный ему ежедневный ритуал. К примеру, целовать перед детским садом или идти вместе на площадку после него.

Следует помнить, что для детей очень важно иметь свой собственный уголок. Поэтому важно оборудовать для малыша отдельное место, где он будет заниматься своими делами, рисовать, играть. Также по возможности постарайтесь создать место, где всегда будут лежать все вещи ребенка. Адаптация в детский сад в другой стране также может проходить труднее из-за изменения часового пояса и т.п. Поэтому психологи советуют обсудить с ребенком расписание, с которым он будет жить. Очень важно при составлении графика максимально привлечь и ребенка.

Не забывайте следить за психологическим состоянием и самочувствием малышей. То, что ребенок быстрее истощается, – это нормально. Вынужденный переезд, смена всего, что его окружает, чужой язык и обычаи. Все это влияет не только на вас, но и на малыша. Поэтому важно выходные проводить вместе, планируя интересные дела.

Адаптация ребенка в детский сад в другой стране: основной совет родителям

Нужно ориентироваться на опыт предыдущих адаптаций в Украине, если таковые уже были. Это главный критерий адаптационных возможностей ребенка. Если в Украине малыш легко вливался в новый коллектив, скорее всего, с этим не будет проблем и за рубежом. И напротив.

Также очень важно самим родителям лучше понять местные обычаи и традиции. Тогда адаптация ребенка к детскому саду пройдет легко и без особого труда. Например, в Польше принято, чтобы дети подходили к воспитателю и рассказывали о проблемах с другими детьми, если их кто оскорбляет или огорчает. Украинские дети к этому не привыкли. А потому часто возникают ситуации, когда родители обвиняют в травле или сразу бьют тревогу.