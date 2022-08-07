Россияне заминировали Херсон перед контрнаступлением ВСУ

Российские захватчики заминировали критически важные коммуникации в Херсоне.

По информации украинской разведки, российские оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации в Херсоне перед возможным контрнаступлением ВСУ, среди которых газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Россияне готовятся к стратегии террора и выжженной земле, отмечают в ОВА.

"На деоккупированных территориях Херсонщины оккупанты оставляют замаскированные взрывные устройства в самых неожиданных местах — в жилых домах, на детских площадках, в магазинах, в собачьих вольерах и т.д. Поэтому просим жителей Херсонщины быть осторожными с такими находками, не пытайтесь что-то с ними сделать, а сразу сообщайте соответствующим службам", — говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили еще семь населенных пунктов в Херсонской области, теперь в области деоккупированы 53 населенных пункта.

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