Россияне заминировали Херсон перед контрнаступлением ВСУ

Российские захватчики заминировали критически важные коммуникации в Херсоне.
По информации украинской разведки, российские оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации в Херсоне перед возможным контрнаступлением ВСУ, среди которых газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Россияне готовятся к стратегии террора и выжженной земле, отмечают в ОВА.
"На деоккупированных территориях Херсонщины оккупанты оставляют замаскированные взрывные устройства в самых неожиданных местах — в жилых домах, на детских площадках, в магазинах, в собачьих вольерах и т.д. Поэтому просим жителей Херсонщины быть осторожными с такими находками, не пытайтесь что-то с ними сделать, а сразу сообщайте соответствующим службам", — говорится в сообщении.
Напомним, Вооруженные силы Украины освободили еще семь населенных пунктов в Херсонской области, теперь в области деоккупированы 53 населенных пункта.
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