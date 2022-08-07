Росіяни замінували Херсон перед контрнаступом ЗСУ

Російські загарбники замінували критично важливі комунікації у Херсоні.

За інформацією української розвідки, російські окупанти замінували життєво важливі комунікації в Херсоні перед можливим контрнаступом ЗСУ, серед яких газопостачання, електропостачання і водопостачання.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Росіяни готуються до стратегії терору та випаленої землі, зазначають в ОВА.

"На деокупованих територіях Херсонщини окупанти залишають замасковані підривні пристрої в найнеочікуваніших місцях – в житлових будинках, на дитячих майданчиках, в магазинах, у собачих вольєрах тощо. Тому просимо жителів Херсонщини бути обережними з такими знахідками, не намагатися щось з ними зробити, а одразу повідомляйте відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили ще сім населених пунктів у Херсонській області, тепер в області деокуповані 53 населені пункти.

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