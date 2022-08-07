В ВР заговорили о новом люстрационном законе для очищения власти от коллаборантов

Для более эффективной борьбы на военном и экономическом фронте необходимо очистить все органы власти от российских коллаборантов.

Об этом в эфире Единого телемарафона новостей заявил глава депутатской группы «Партія «За майбутнє» Тарас Батенко, анонсировав новый люстрационный закон.

«Меня удивило количество российской агентуры, которая всплыла, уходит и еще не уплыла. Она есть в органах исполнительной власти, в правоохранительной системе, в региональных властях, депутатском корпусе советов разных уровней и т.д. Их много. И мы должны понимать, кого эта люстрация должна касаться. Потому что эти люди, работающие сегодня на врага, продолжают находиться на ответственных должностях. В определенном понимании из-за этих людей с такой легкостью произошла сдача Херсона, из-за них враг думал, что возьмет Киев через три дня и через определенный период времени будет контролировать всю Украину», — заявил Тарас Батенко.

Батенко добавил: "Поэтому, когда мы будем говорить о люстрации, мы в первую очередь должны разобраться с этими кадрами, которые сегодня выполняют задачи российских спецслужб, которых завербовало 5 управления ФСБ в прошлом или непосредственно перед войной. Их должно выявить следствие, собрав соответствующие доказательства работы на россию. Я считаю, что нам нужно быть последовательными, провести очищение органов власти, тогда у нас будет больше побед на военном и экономическом фронте. Убежден, что новый люстрационный закон впереди".

Он подчеркнул, что очищение должно состояться и в Верховной Раде, куда продолжают ходить на заседание народные депутаты из пророссийских партий, в частности, из «Оппозиционной платформы – За Жизнь».

«Это касается и Верховной Рады, в частности народных депутатов из пророссийских партий, которые продолжают посещать заседания парламента. Понятно, что речь идет не только о г-не Рабиновиче или Медведчуке, которые были ярыми сторонниками «русского мира», но и о всей политической силе ОПЗЖ, на которую очевидно делала ставку россия, совершая захват Украины. Но депутаты из этих партий, в частности, из ОПЗЖ, трансформировались в две новые депутатские группы и продолжают ходить на заседания», – отметил Тарас Батенко.

Как сообщалось ранее, 6 июня депутатская группа «Партія «За майбутнє» зарегистрировала законопроект №7424, лишающий нардепов из бывшей фракции ОПЗЖ участвовать в работе ВР. По словам Тараса Батенко, когда законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента, зависит от политической воли народных депутатов и руководства ВР, но он не исключает, что продолжение работы нардепов с ОПЗЖ в Раде может быть выгодно кому-то.