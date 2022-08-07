Як адаптувати дитину до дитячого садка в іншій країні

Через повномасштабну війну з України виїхала чимала кількість дітей дошкільного віку. Багато хто з батьків вирішує віддати свою дитину в садочок за кордоном. Читайте в матеріалі ТСН.ua про адаптацію дитини до дитячого садка в іншій країні.

Скільки часу може тривати адаптація дитини до іншої країни? Як повідомляють в інтернет-ресурсі "Діти in UA" процес адаптації до нової країни в середньому триває до 6 місяців. А до нового дитсадка чи школи малюки адаптуються приблизно за 2 місяці. Як адаптувати дитину до дитячого садка в іншомовному середовищі та що потрібно знати батькам?

Адаптація дитини до дитячого садка за кордоном: основні моменти

Важливо пам'ятати, що віддавати малюка в дитячий сад в іншій країні, де всі спілкуються незрозумілою йому мовою, - це великий стрес. А тому зарання постарайтеся вивчити з дитиною базові слова, які можуть знадобитися їй, щоб повідомити вихователю про свої потреби.

Психологи радять використовувати в цьому випадку елементи гри. Так малюки швидше запам'ятовують нові слова.

Вивчити базові слова також можна за допомогою перегляду мультфільмів. Коли дитина розуміє, що відбувається на екрані, вона легше запам'ятовує нову мову.

Часто буває, що діти замикаються у собі після переїзду в іншу країну, де все незнайоме та чуже. Якщо так сталося, можна звернутися за допомогою до психолога. Діти дошкільного віку дуже сильно вловлюють настрій батьків. Тому для них важлива підтримка тих дорослих, які наразі перебувають поруч.

Наостанок, не варто зловживати ґаджетами. Як би не хотілося вам відволікти малечу за допомогою відео гри, робити цього психологи не рекомендують. Найкраще - слідкувати за інтернет-гігієною, обмежуючи час, проведений у ґаджетах, так само, як ви це робили вдома.

Три важливі поради, як адаптувати дитину до дитячого садка за кордоном

Коли дитина йде в новий дитячий садок, особливо в іншій країні, потрібно відстежувати її психологічний стан та відчуття. Сьогодні через повномасштабну війну в Україні багато дітей потрапило в іншомовне середовище. Там немає звичних для них речей, а також вихователів, друзів, знайомих, яким вони можуть довіряти. А тому близькі люди стають найважливішою опорою в цій ситуації. Важливо більше часу приділити розмовам про дитячий садок. Якщо малюк вже почав ходити до нового закладу, варто щодня запитувати його про те, що йому найбільше сподобалося там, яке найяскравіше враження він отримав, з ким зустрівся тощо.

По можливості встановіть контакт з вихователями, які проводять час з дитиною. Так ви будете мати чітке уявлення про емоційний стан малечі та зможете поспілкуватися про адаптацію в разі потреби. Корисно обговорювати з дитиною плани на наступний день, а також виробити звичний для неї щоденний ритуал. Наприклад, цілувати перед дитячим садком або йти разом на площадку після нього.

Слід пам'ятати, що для дітей дуже важливо мати свій власний куточок. Тому важливо обладнати для малюка окреме місце, де він буде займатися своїми справами, малювати, гратися. Також за можливості постарайтесь створити місце, де завжди будуть лежати всі речі дитини. Адаптація до дитячого садка в іншій країні також може проходити важче через зміну часового поясу тощо. Тому психологи радять обговорити з дитиною розклад, з яким вона буде жити. Дуже важлипо під час складання графіку максимально залучити і дитину.

Не забувайте слідкувати за психологічним станом та самопочуттям малечі. Те, що дитина швидше виснажується, - це нормально. Вимушений переїзд, зміна всього, що її оточує, чужа мова та звичаї. Все це впливає не лише на вас, але й на вашого малюка. А тому важливо вихідні проводити разом, плануючи цікаві справи.

Адаптація дитини до дитячого садочка в іншій країні: основна порада батькам

Потрібно орієнтуватися на досвід попередніх адаптацій в Україні, якщо такі вже були. Це головний критерій адаптаційних можливостей дитини. Якщо в Україні малюк легко вливався в новий колектив, швидше за все з цим не буде проблем і за кордоном. І навпаки.

Також дуже важливо самим батькам краще зрозуміти місцеві звичаї та традиції. Тоді адаптація дитини до дитячого садка пройде легко і без особливих зусиль. Наприклад, в Польщі прийнято, щоб діти підходили до вихователя і розповідали про проблеми з іншими дітьми, якщо їх хто ображає чи засмучує. Українські діти до цього не звикли. А тому часто виникають ситуації, коли батьки звинувачують у цькуванні чи відразу б'ють на сполох.