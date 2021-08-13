Минздрав Польши сообщает о начале четвертой волны коронавируса

В стране появилась тенденция к росту заболеваемости.

В соседней Польше началась четвертая волна коронавируса.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на представителя Минздрава Войцеха Андрусевича.

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По его словам, в течение последних недель количество новых случаев увеличилось на 20-30% еженедельно. Тенденция роста заболеваемости содержится уже несколько недель. Вместе с тем в Минздраве отмечают, что цифры будут расти.

Следует заметить, что за прошедшие сутки зафиксировали 196 случаев коронавируса. Умерло еще шесть человек. Выздоровели 186 пациентов. К слову, Андрусевич отметил, что эти цифры невысокие, но это не повод успокаиваться.

К слову, в Польше от коронавируса полностью вакцинировался более 17800000. Человек — почти 47% населения.

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не считают новый штамм коронавируса "Йота" серьезной опасности. В глобальном плане 90% мутаций принадлежат "Дельте".

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